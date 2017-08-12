Во Львовской области произошло двойное убийство

В городе Борислав Львовской области в одном из магазинов поздно вечером 7 декабря обнаружили тела двух продавцов с колото-резаными ранами. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области.

"Вчера, 7 декабря, около 23.10, поступило сообщение от управляющего одним из местных магазинов, что, несмотря на позднее время, помещение магазина не сдано под охрану, а работники не выходят на связь", – сообщили в полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух продавцов, 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, без признаков жизни и с колото-резаными ранами.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Виновным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Как сообщалось, в Донецкой области произошло тройное убийство. Как позже было установлено, убили дочь и внука кума Януковича.

Источник: korrespondent.net