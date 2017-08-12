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08. 12. 2017

В ЕС увидели прогресс реформ в Украине

Европейский союз отмечает прогресс реформ в Украине, благодаря чему укрепляется экономика. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

"Мы наблюдаем, что в Украине правительство стало сильнее, окрепло государственное управление и как результат - сильнее экономика. Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе", - сказала Могерини.

Помимо этого, она поздравила Украину с принятием госбюджета на 2018 год и отметила, что целесообразно продолжать темп реформ.

Стороны также договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности реформировании НАК Нафтогаз Украины, в фискальной системе, управлении госактивами.

Напомним, Верховная Рада вечером 7 декабря во втором чтении и в целом поддержала государственный бюджет Украины на 2018 год. 

Источник: korrespondent.net

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