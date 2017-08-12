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08. 12. 2017

В Конго убили 14 миротворцев ООН

В результате атаки на востоке Демократической Республики Конго погибли 14 миротворцев ООН, еще 40 пострадали. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на представителей организации.

Нападение произошло в провинции Северное Киву, что в восточной части Конго.

"Наши мысли и молитвы с семьями и нашими коллегами, погибшими в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). Подкрепления и медицинская эвакуация миссии продолжается", – сообщил заместитель Генерального секретаря по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

Напомним, ранее в Мали убили пять миротворцев ООН.

Источник: korrespondent.net

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