Додон хочет подписать с НАТО соглашение о нейтралитете

Президент Молдовы Игорь Додон предложил НАТО подписать политический документ, в котором признавался бы нейтралитет страны. Об этом он заявил заместителю генсека НАТО Роуз Гетемюллер в пятницу, 8 декабря.

"Президент напомнил о ряде устных заявлений руководства НАТО, что данный военно-политический блок с уважением относится к конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова. Предложил закрепить данные заявления в согласованном политическом документе. В этом контексте договорились о проведении в ближайшее время консультаций на уровне экспертов по данной тематике", - говорится в сообщении пресс-службы молдовского президента.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что Республика Молдова в своих отношениях, как с НАТО, так и с ОДКБ, должна основываться исключительно на своем нейтральном статусе", - подчеркнул Додон.

Сегодня Гетемюллер приняла участие в открытии офиса связи НАТО в Кишиневе. Додон назвал открытие офиса угрозой нацбезопасности.

Ранее Додон заявил, что Молдова не нуждается в собственных вооруженных силах, поскольку является нейтральной страной.

Источник: korrespondent.net