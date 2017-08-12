Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку после того, как она подала соответствующее прошение в политический комитет правящей партии Право и справедливость. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церемония вручения акта о принятии отставки премьера и кабинета министров прошла 8 декабря в Президентском дворце в Варшаве. Вручив Шидло акт, президент республики Анджей Дуда поручил ей руководить правительством до формирования нового кабмина.

В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров, после чего его вместе с правительством должен будет одобрить польский парламент. Голосование в сейме по вопросу доверия правительству Моравецкого запланировано на 12 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку.

Источник: korrespondent.net