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08. 12. 2017

В Кропивницком убили и сожгли женщину

Житель Кропивницкого на вечеринке у родственника поссорился с одной из гостей и избил ее до смерти. Позже он заставил родственника вывезти и сжечь тело женщины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

“В Кропивницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории лесополосы было обнаружено обгоревший труп женщины со следами насильственной смерти. Полицейские выехали на место происшествия. В результате проведения следственных действий было установлено, что в тот день подозреваемый пришел в гости к родственникам. Компания распивала спиртные напитки. Вдруг между злоумышленником и одной из гостей возникла ссора. Мужчина нанес женщине телесные повреждения, от получения которых потерпевшая скончалась”, — сообщили в пресс-службе.

Чтобы уничтожить следы преступления, ранее судимый гражданин заставил своего родственника избавиться от тела убитой и приказал вывезти его и сжечь. Однако избежать ответственности злоумышленнику не удалось.

На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства уголовного преступления — одежду потерпевшей.

Подозреваемый задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается расследование.

Как сообщалось, во Львовской области произошло двойное убийство. Ранее в Донецкой области произошло тройное убийство. Как позже было установлено, убили дочь и внука кума Януковича.

Источник: korrespondent.net

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