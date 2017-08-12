В РФ усомнились в обмене пленными на Донбассе

Шансы на проведение обмена пленными на Донбассе до Нового года невелики, потому что есть много "проблем", которые якобы вознникают из-за украинской стороны. Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, сообщают Известия.

"До Нового года произвести обмен пленными маловероятен. Очень много проблем надо завершать. Мы знаем, что Киев очень много ставит условий и не совсем искренен в своих побуждениях в обмене пленных", – считает Джабаров.

Он подчеркнул важность вчерашней встречи министров иностранных дел Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова, заявив, что это Киев "попросил встречу".

"Такой встречи не было три года. Это говорит о том, что в Украине стали понимать, что в стране многие проблемы самой решить не удастся. С нами нужно не мориться, а дружить. От этого будет только польза", – добавил Джабаров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что сепаратисты готовы к обмену пленными с Украиной. В ДНР рассчитывают, что обмен произойдет до конца текущего года.

На сегодняшний день на временно оккупированных территориях Донбасса насильно удерживаются 168 заложников.

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Источник: korrespondent.net