В Киевской области депутат сельсовета стрелял в людей

Депутат сельского совета Згуровского района Киевской области устроил стрельбу по людям, которые хотели проехать через его поле. Областной прокурор уже сообщил депутату о подозрении в хулиганстве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, депутат, возглавляющий крестьянское фермерское хозяйство, работая в поле, выстрелил из ружья в людей, которые хотели по нему проехать.

"В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье", – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, депутату грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Ранее в Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу по людям на стоянке.

Источник: korrespondent.net