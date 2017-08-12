В Сети показали, как похожий на Геращенко человек вылизывает тарелку

В Сети появилось видео, как человек, похожий на народного депутата от Народного фронта Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе. Ролик опубликовал юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook.

"Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли - были заняты изысканным кушаньем", – написал он.

В каком кафе, когда снято видео, а также кто автор съемок Портнов не указывает.

Напомним, ранее народный депутат Украины Борис Филатов на Пасху посетил советника главы Генштаба Дмитрия Яроша и показал видео их застолья.

Источник: korrespondent.net