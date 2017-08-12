В Черновцах кинотеатры бойкотировали фильм Киборги

Два современных кинотеатра в Черновцах — имени Ольги Кобылянской и Кинопалац отказались брать фильм Киборгов в прокат. Об этом заявила продюссер киноленты Иванна Дядюра, сообщает ZN.UA.

Сообщается, что в обоих кинотеатрах никак не объяснили свой отказ.

Всего для проката на экранах Украины выпущено 158 копий Киборгов. Однако, не все кинотеатры откликаются на предложение пустить в прокат сложную военную драму.

"Например, в Черновцах есть два современных кинотеатра — имени Ольги Кобылянской и "Кинопалац". Они отказались брать "Киборгов" в прокат", - заявила Дядюра.

При этом, по ее словам, отказ не был ничем мотивирован.

"Мы им сначала писали письменные запросы, звонили. Но там просто перестали брать трубку и отвечать. И вот, пожалуй, таких откровенных бойкотов Киборгов больше в Украине нигде и не было", - добавила продюсер.

Она также рассказала, что ранее состоялся цикл презентаций в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, а официальная премьера картины была 6 декабря в Киеве.

Ранее Порошенко заявил, что "киборги" войдут в учебники истории Украины. А Госкино пообещало денег на драму о "киборгах".

Источник: korrespondent.net