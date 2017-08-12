Массовые беспорядки в Израиле: счет пострадавших пошел на сотни

В пятницу, 8 декабря, в различных частях Израиля начались массовые беспорядки в результате объявления ХАМАСом "Дня гнева" из-за официального признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает местное издание Arutz Sheva.

Как отмечается, на данный момент зафиксировано порядка 30 очагов беспорядков, однако постоянно поступает новая информация о происходящем.

В Иудее и Самарии, по оценкам ЦАХАЛа, количество бунтарей составляет 3 тысячи человек. Они кидают в израильских военных "коктейли Молотова" и камни, жгут покрышки. В ответ применяются спецсредства для успокоения протестующих и разгона толпы. Поступило сообщение о шести задержанных.

Около 250 мятежников вступили в столкновения с израильской полицией в Старом городе Иерусалима. В восточном Иерусалиме было демонстративно сожжено чучело Трампа.

В секторе Газа сотни палестинцев бунтуют в шести местах вдоль приграничного забора с Израилем, сжигая шины и бросая камни.

По состоянию на 15:30 Красный полумесяц сообщил о 217 пострадавших. При этом один из них находится в критическом состоянии в результате, якобы, огнестрельного ранения.

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Как сообщалось, в Иерусалиме тысячи арабов вышли на акцию протеста.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.

Источник: korrespondent.net