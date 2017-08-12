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08. 12. 2017

Кинотеатр Черновцов опроверг отказ от Киборгов

Директор кинопалаца Черновцы заявил, что кинотеатр не отказывался от проката фильма Киборги. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила пресс-служба городского совета Черновцов.

"Распространенная во всеукраинских СМИ информация о том, что кинопалац Черновцы отказался запустить в прокат военную драму о бойцах АТО Киборги, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По словам директора кинотеатра Черновцы Руслана Зваруна, им не поступало предложение относительно проката Киборгов.

“К нам не обращались с предложением о показе этого фильма. Кроме того, сейчас у нас идет плановый ремонт большого зрительного зала. Поэтому я заранее сообщил продюсерским компаниям, что временно все кинопоказы здесь приостановлены. Когда завершится ремонт, мы сможем показать этот фильм”, – цитирует Зваруна пресс-служба Черновицкого горсовета.

Напомним, ранее продюссер киноленты Киборги Иванна Дядюра заявила, что два современных кинотеатра в Черновцах отказались брать фильм в прокат.

Источник: korrespondent.net

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