Израиль сбил ракету, выпущенную из Сектора Газа

Израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Об этомсообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

"Система ПРО Железный купол перехватила ракету, которая была выпущена из Сектора Газа по южному Израилю", – говорится в коротком сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на юге Израиля сработали сирены тревоги, оповещая о возможном ракетном ударе.

"Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон, а также в городе Сдероте", – сообщили военные.

Железный купол – система ПРО, разработанная израильской компанией Rafael. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Также система способна сбивать самолеты на высоте до 10 км. Одна батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

Как сообщал Корреспондент.net, в Иерусалиме и в городах на Западном берегу реки Иордан проходят массовые акции протеста и стычки между израильтянами и палестинцами. Счет пострадавших уже идет на сотни.

Ситуация в регионе обострилась после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.

Источник: korrespondent.net