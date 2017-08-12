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08. 12. 2017

Украину призвали изменить "языковую статью"

Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в "языковую статью" украинского закона об образовании касательно русского языка. Об этом говорится в решении Венецианской комиссии относительно положений нового Закона Украины Об образовании относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации", – говорится в решении.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

К слову, согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС – "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например, о русском, – то лишь язык и литературу своего меньшинства.

Напомним, ранее Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон Об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: korrespondent.net

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