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08. 12. 2017

В ООН уточнили число погибших миротворцев в Конго

В результате нападения вооруженных групп в Демократической Республике Конго были убиты 12 танзанийских миротворцев. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

В то же время в результате происшествия погибли пять членов Вооруженных сил ДРК, по меньшей мере 40 миротворцев получили ранения, четверо из них – тяжелые.

Военные подкрепления прибыли на место происшествия. Медицинская эвакуация жертв продолжается.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал эти потери самыми худшими за всю новую историю миротворческой миссии и призвал власти Конго расследовать инцидент.

"Эти преднамеренные нападения на миротворцев ООН неприемлемы и представляют собой военное преступление. Я призываю власти ДРК расследовать этот инцидент и незамедлительно привлечь виновных к ответственности. Не должно быть безнаказанности за такие нападения, здесь или где-либо еще", – сказал Гутерреш.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конго погибли 14 миротворцев ООН.

Источник: korrespondent.net

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