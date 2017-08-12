Минюст направил заявление в ГПУ из-за обысков НАБУ

Министерство юстиции направило заявление об уголовном правонарушении в Генеральную прокуратуру из-за обысков НАБУ. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, ГПУ получила соответствующее заявление.

"В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г. Киеве", – написал Лысенко.

Минюст утверждает, что обыск проводили "в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса".

По данному факту ГПУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство.

В то же время в НАБУ утверждают, что обыск в Минюсте был законным.

"Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря 2017 проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным. Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда Киева", – говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, ранее Минюст пожаловался на обыски НАБУ.

Источник: korrespondent.net