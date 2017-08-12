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08. 12. 2017

Президент Польши посетит Украину 13 декабря

Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину в среду, 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы польского государства.

"Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Дуда прибудет в Харьков, запланирована его встреча с главой украинского государства.

"Президент Республики Польша встретится с президентом Петром Порошенко, наблюдателями от наблюдательной миссии ОБСЕ и представителями ПРООН. Он также почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненным на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове", – сообщается на сайте польского президента.

По данным Интерфакс-Украина, в администрации президента Украины подтвердили, что визит Дуды ожидается 13 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос визита президента Польши Анджея Дуды в Украину продолжает рассматриваться.

Источник: korrespondent.net

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