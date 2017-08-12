КПП Золотое на выходных будет работать в тестовом режиме

Контрольно-пропускной пункт в Луганской области Золотое будет работать в тестовом режиме 9-10 декабря на время ремонта моста на КПП в Станице Луганской. Об этом сообщается в Facebook Луганской ОГА.

"На период ремонтных работ на мостовом переходе возле КПВВ Станица Луганская 9-10 декабря для обеспечения права граждан на свободное передвижение украинской стороной принято решение об открытии с нашей стороны КПВВ Золотое. Следует отметить, что в рамках ранее достигнутых Трехсторонней контактной группой договоренностей уже трижды украинская сторона предпринимала попытки открыть пешеходное и транспортное движение через пункт пропуска Золотое. Последний раз – 20 октября текущего года. Однако противоположная сторона очередной раз отказалась от взятых на себя обязательств", – говорится в сообщении.

Напомним, пропуск людей через КПВВ Станица Луганская на Донбассе будет приостановлен 9-10 декабря в связи с проведением ремонтных работ.

Источник: korrespondent.net