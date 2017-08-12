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08. 12. 2017

Украина и Литва заявили о необходимости усиления санкций ЕС против РФ

Лидеры Украины и Литвы заявили о необходимости ужесточения санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе рабочего визита в Литву президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спикером литовского Сейма Викторасом Пранцкетисом.

"Во время встречи со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом подчеркнул необходимость дальнейшего противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиление соответствующих санкций ЕС", – сообщил Порошенко.

Під час зустрічі зі Спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом підкреслив необхідність подальшої протидії агресивним діями Росії, передусім шляхом продовження застосування та посилення відповідних санкцій ЄС. pic.twitter.com/PKyQ9XRZE8

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Литва будут сотрудничать в сфере энергоэффективности, энергосберегающих технологий и миграции.

Источник: korrespondent.net

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