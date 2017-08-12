На границе с Польшей – 20-километровая пробка

В Волынской области на украинско-польской границе образовалась 20-километровая очередь из автотранспорта. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Волынской таможни ГФС Валентину Черныш.

По ее словам, причина в том, что контролирующие органы лишь 1 декабря возобновили выдачу специальных разрешений на международные перевозки по территории соседнего государства. Соответственно все грузовики, которые ждали в Ковеле этого разрешения, одновременно его получили и поехали в пункт пропуска Ягодин.

"На сегодняшний день было выдано более 3 тыс. таких разрешений, тогда как за сутки пункт пропуска не может пропустить более 400. Соответственно сформировалась очередь, которая сейчас насчитывает более 900 автомобилей", – отметила Черныш.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Волынская таможня делает все возможное, чтобы обеспечить пропуск наибольшего количества автомобилей, "однако за смену мы берем не более 215 грузовиков".

"Сейчас потребуется не менее 6 дней, чтобы обслужить количество машин, стоящих сейчас в очереди", – добавила Черныш.

Напомним, ранее на въезде в Киев образовались 5-километровые автомобильные пробки.

Источник: korrespondent.net