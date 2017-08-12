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08. 12. 2017

Обнародовано видео обысков НАБУ в Минюсте

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты видеофиксации следственных действий, проведенных в пятницу, 8 декабря, в Министерстве юстиции Украины. Ролик опубликован на Уoutube.

Отмечается, что обыск проводился в служебном кабинете одного из чиновников Минюста на основании ч. 3 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, чтобы спасти вещественные доказательства в уголовном производстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст пожаловался на обыски НАБУ.

Источник: korrespondent.net

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