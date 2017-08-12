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08. 12. 2017

Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон исключает скорый перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает CNN.

По словам Тиллерсона, перенос посольства в Иерусалим точно не состоится в 2017 году, а также вряд ли произойдет в следующем.

Он отметил, что хотя президент США Дональд Трамп дал распоряжение о начале переноса, на этот процесс уйдет значительное время, в частности, на выбор места, подготовку плана и строительство здания.

Также Тиллерсон добавил, что решение Трампа не означает определения статуса Иерусалима, а также то, что Израиль и Палестина должны будут договориться по этому вопросу.​

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.

Источник: korrespondent.net

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