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08. 12. 2017

Саакашвили задержали

Лидера партии Рух новых сил, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Об этом в пятницу, 8 декабря, на своей странице в соцсети Facebook написал Давид Сакварелидзе.

"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова!!!" – написал он.

Эту информацию подтвердил и советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Карлсон прилетел по месту назначения", – отметил он.

В то же время Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили поместили в СИЗО.

Как написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарганна своей странице в соцсети Facebook, адвокаты политика уведомлены о задержании.

"Саакашвили задержан. Адвокаты задержанного уведомлены о задержании. Проводятся первоочередные следственные действия", – написала она.

Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. 

В течение всего дня журналисты не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет после того, как 5 декабря активисты отбили его у силовиков.

Позже экс-президент Грузии заявил, что не смог присутствовать на вече своих сторонников вечером 7 декабря возле Верховной Рады в Киеве из-за простуды.

Источник: korrespondent.net

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