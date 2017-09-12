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09. 12. 2017

Израиль ответил ударом на ракету из Сектора Газа

Израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Напомним, ранее израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС

"В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа", − говорится в пресс-релизе израильских военных.

Агентство подчеркивает, что в результате авиаудара ранены десять человек.

Отметим, обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

Источник: korrespondent.net

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