Израиль ответил ударом на ракету из Сектора Газа

Израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Напомним, ранее израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС



"В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа", − говорится в пресс-релизе израильских военных.

Агентство подчеркивает, что в результате авиаудара ранены десять человек.

Отметим, обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

Источник: korrespondent.net