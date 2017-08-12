09 декабря 2017, суббота, 01:05
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
08. 12. 2017

"Тройка" ОБСЕ приняла заявление по Украине

Члены министерской "тройки" ОБСЕ (Германия, Австрия и Италия) по итогам Совета министров в Вене приняли отдельное заявление по Украине. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Укринформ.

Так, министры иностранных дел Германии, Австрии и Италии призвали к устойчивому перемирию на Донбассе и приданию импульса для интенсификации усилий для решения конфликта. 

Кроме того, министерская "тройка" ОБСЕ и Словакия в другом заявлении выразили обеспокоенность развитием событий, которые углубили недоверие и привели к конфликтам и напряженности внутри и между государствами. В заявлении содержится призыв восстановить доверие и добрососедские отношения.

Министры стран ОБСЕ заявили о необходимости уменьшить риски возникновения конфликтов из-за использования информационных и коммуникационных технологий. Стороны пообещали работать над предотвращением торговли людьми, в частности, детьми. Также договорились усилить сотрудничество в сфере экономики, поощрять трудоустройства женщин и молодежи. 

По итогам Совета министров ОБСЕ была достигнута договоренность увеличить усилия по уменьшению угрозы, которую создает стрелковое оружие, легкое вооружение и запасы обычных боеприпасов.

Напомним, ранее "тройка" ОБСЕ обсудила в Берлине ситуацию на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.