"Тройка" ОБСЕ приняла заявление по Украине

Члены министерской "тройки" ОБСЕ (Германия, Австрия и Италия) по итогам Совета министров в Вене приняли отдельное заявление по Украине. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Укринформ.

Так, министры иностранных дел Германии, Австрии и Италии призвали к устойчивому перемирию на Донбассе и приданию импульса для интенсификации усилий для решения конфликта.

Кроме того, министерская "тройка" ОБСЕ и Словакия в другом заявлении выразили обеспокоенность развитием событий, которые углубили недоверие и привели к конфликтам и напряженности внутри и между государствами. В заявлении содержится призыв восстановить доверие и добрососедские отношения.

Министры стран ОБСЕ заявили о необходимости уменьшить риски возникновения конфликтов из-за использования информационных и коммуникационных технологий. Стороны пообещали работать над предотвращением торговли людьми, в частности, детьми. Также договорились усилить сотрудничество в сфере экономики, поощрять трудоустройства женщин и молодежи.

По итогам Совета министров ОБСЕ была достигнута договоренность увеличить усилия по уменьшению угрозы, которую создает стрелковое оружие, легкое вооружение и запасы обычных боеприпасов.

Напомним, ранее "тройка" ОБСЕ обсудила в Берлине ситуацию на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net