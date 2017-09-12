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09. 12. 2017

СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики

Все въезды на территорию следственного изолятора, куда привезли задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, окружили правоохранители.

Также возле следственного изолятора на Аскольдовом переулке в Киеве собираются журналисты и активисты.

Как отмечает Украинская правда, по состоянию на 22.40 все въезды на территорию СИЗО окружили правоохранители, а один из них перекрыт автобусом силовиков.

Cмотрите фотогалерею: СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики

Напомним, ранее стало известно, что Саакашвили задержали. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президента Грузии поместили в СИЗО.

Источник: korrespondent.net

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