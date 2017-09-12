Все въезды на территорию следственного изолятора, куда привезли задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, окружили правоохранители.

Также возле следственного изолятора на Аскольдовом переулке в Киеве собираются журналисты и активисты.

Как отмечает Украинская правда, по состоянию на 22.40 все въезды на территорию СИЗО окружили правоохранители, а один из них перекрыт автобусом силовиков.

Cмотрите фотогалерею: СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики

Напомним, ранее стало известно, что Саакашвили задержали. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президента Грузии поместили в СИЗО.

Источник: korrespondent.net