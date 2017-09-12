Силовики не будут зачищать палатки под Радой

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил в эфире NewsOne, что правоохранители не будут сносить палаточный городок соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возле здания Верховной Рады в Киеве.

"Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной Радой правоохранители совершать не будут", − отметил Шкиряк.

Он подчеркнул, что четкая позиция министра внутренних дел состоит в том, чтобы избежать любого противостояния.

Также Украинская правда со ссылкой на источники в МВД сообщила, что зачистка палаток возле Рады не планируется.

Как сообщал Корреспондент.net, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили задержали. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что политика поместили в СИЗО.

Позже стало известно, что следственный изолятор, где находится Саакашвили окружили силовики, а вокруг собираются активисты.

Источник: korrespondent.net