В МВД рассказали подробности задержания Саакашвили

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что задержание лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили произошло "без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших", передает Интерфакс-Украина.

"Национальная полиция, выполняя поручение Генпрокуратуры, задержала и доставила в органы следствия разыскиваемое и подозреваемое лицо (Саакашвили − ред.)", − отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что задержание происходило не в палаточном городке, а в другом районе, чтобы не пострадали люди.

"Он (Саакашвили − ред.) был доправлен в органы следствия. На этом функции полиции завершены", − добавил пресс-секретарь ведомства.

В свою очередь советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил в эфире 112 Украина, что Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников.

"В настоящий момент он задержан и был передан в следственный изолятор СБУ на Аскольдовом переулке. Что касается задержания, то оно проходило в соответствии с законом, он находился в розыске после того, как сбежал после первого задержания, поэтому полиция имела полное право его задерживать", − информировал Геращенко.

Он также указал, что в данном случае на момент задержания адвокат не приглашался, поскольку это могло "помешать задержать лицо, которое находится в розыске".

По словам нардепа, к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев.

"Далее в течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для Михаила Саакашвили. Ранее гепрокурор Юрий Луценко прогнозировал, что прокуратура будет просить всего лишь домашний арест, чтобы это не звучало как политическое преследование", − добавил советник главы МВД.

Источник: korrespondent.net