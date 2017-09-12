СМИ: Трамп одобрил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД), пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома.



По информации издания, министерство торговли США введет санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии с целью "изменить экономические планы" правительства РФ.

Напомним, ранее Конгресс США включил статью расходов на разработки в области РСМД в оборонный бюджет страны на 2018 год. В Госдепе отмечают, что готовы прекратить исследования в этой области, если Россия вернется к соблюдению договора.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Отметим, в США считают, что Россия тайно развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", тем самым нарушив Договор РСМД.

В свою очередь Москва считает нарушением договора со стороны Вашингтона размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести ракеты Томагавк.

Источник: korrespondent.net