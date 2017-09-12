09 декабря 2017, суббота, 04:32
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
09. 12. 2017

Шкиряк: Прокуратура попросит для Саакашвили домашний арест

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил в эфире NewsOne, что прокуратура будет просить для задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.
 
“Они будут все же просить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета”, − подчеркнул Шкиряк и добавил, что Саакашвили сможет свободно общаться и давать интервью.
 
Отметим, ранее ТСН со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что для политика после побега из машины во время первого задержания обвинение может запросить более строгую меру пресечения, чем домашний арест. 
 
Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

Позже в МВД информировали, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без сопротивления и пострадавших. Суд в течение 72 часов должен определить меру пресечения лидеру партии Рух новых сил.

СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.