Шкиряк: Прокуратура попросит для Саакашвили домашний арест

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил в эфире NewsOne, что прокуратура будет просить для задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.
“Они будут все же просить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета”, − подчеркнул Шкиряк и добавил, что Саакашвили сможет свободно общаться и давать интервью.
Отметим, ранее ТСН со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что для политика после побега из машины во время первого задержания обвинение может запросить более строгую меру пресечения, чем домашний арест.
Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.
Позже в МВД информировали, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без сопротивления и пострадавших. Суд в течение 72 часов должен определить меру пресечения лидеру партии Рух новых сил.
СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики
Источник: korrespondent.net