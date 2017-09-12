Шкиряк: Прокуратура попросит для Саакашвили домашний арест

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил в эфире NewsOne, что прокуратура будет просить для задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

“Они будут все же просить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета”, − подчеркнул Шкиряк и добавил, что Саакашвили сможет свободно общаться и давать интервью.

Отметим, ранее ТСН со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что для политика после побега из машины во время первого задержания обвинение может запросить более строгую меру пресечения, чем домашний арест.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

Позже в МВД информировали, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без сопротивления и пострадавших. Суд в течение 72 часов должен определить меру пресечения лидеру партии Рух новых сил. СИЗО, куда привезли Саакашвили, окружили силовики

Источник: korrespondent.net