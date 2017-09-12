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09. 12. 2017

Сторонники Саакашвили протестуют возле СИЗО

Сторонники задержанного лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили принесли к изолятору управления СБУ, где находится политик, бочки и дрова.

По данным 112 Украина, у протестующих появилась аудио- и видеотехника, микрофон и они призывают собравшихся не расходится до утра.

На данный момент возле следственного изолятора СБУ, произошла одна локальная стычка − мужчина опрокинул бочку с костром, сообщает Громадське. Активисты назвали его провокатором и отвели в сторону от основной группы собравшихся.

Локальна сутичка відбулася під будівлею ізолятора СБУ, де допитують затриманого Міхеіла Саакашвілі — чоловік перекинув бочку з багаттям pic.twitter.com/9iFBpUcPh4

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 декабря 2017 г.

Источник: korrespondent.net

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