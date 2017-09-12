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09. 12. 2017

Следственные действия по делу Саакашвили завершены

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook, что следственные действия по делу лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили завершились, прокуроры готовят ходатайство в суд.

"Следственные действия завершены. Четыре адвоката оставляют пока ИВС. Прокуроры готовят ходатайство в суд", − написала Сарган.

Также она сообщила, что прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", − уточнила Сарган.

Источник: korrespondent.net

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