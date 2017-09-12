Саакашвили: Меня арестовали по лживым обвинениям

Адвокат лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий опубликовал в Facebook заявление политика, написанное в следственном изоляторе СБУ.

В заявлении Саакашвили подчеркнул, что был задержан по "лживым обвинениям". Он считает, что таким образом власть хочет запугать украинский народ.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без сопротивления и пострадавших. Суд в течение 72 часов должен определить меру пресечения лидеру партии Рух новых сил. В прокуратуре сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net