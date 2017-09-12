Совбез ООН не поддержал решение США по Иерусалиму

Совет безопасности ООН провел в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.

Представитель Египта в ООН назвал решение "опасным прецедентом", в то время как дипломаты Великобритании, Италии, Швеции и (не представленной в Совбезе) Германии выступили с совместным критическим заявлением.

Это решение, по мнению представителей европейских стран при ООН, "не соответствует резолюциям ООН" и "ничем не поможет установлению мира в регионе".

"Сегодня, в 30-ю годовщину первой интифады, наш народ вновь восстает, отвергая решение Трампа. Иерусалим является столицей Палестины и столицей арабов и мусульман", − заявил один из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС Ахмад Бахар в ходе пятничной молитвы в Газе.

В других мусульманских странах, в том числе в Египте, Иордании, Ливане, Тунисе, Турции и Иране люди также вышли на улицы в знак протеста против решения Трампа.

В Европе исламское объединение Milli Görüs организовало акции протеста перед посольствами США в 14 странах ЕС и сделало Иерусалим одной из тем традиционной пятничной молитвы мусульман.

Напомним, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net