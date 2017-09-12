В США разрабатывают лазерное оружие для истребителей − СМИ

Издание сообщает, что стоимость сделки составляет 26 миллионов долларов. Согласно контракту компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1600 километров.

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на разработку лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15 к 2021 году, пишет The Wall Street Journal.

При этом Пентагон рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера.

Отмечается, военные ранее проводили испытания лазерного оружия, установленного на корабли или наземные средства передвижения, однако установка подобных вооружений на истребители, по их словам, была бы прорывом в возможностях обороны. Для Британии создадут боевую лазерную установку

Источник: korrespondent.net