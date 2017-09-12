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09. 12. 2017

Трамп не хочет защищать страны НАТО, которые "не платят"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается защищать страны НАТО, которые "не платят" за свое присутствие в альянсе, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Штаты не должны быть вовлечены в войну из-за страны, которая "даже не платит" за свою безопасность.

"Я им намекнул, что если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе, они заявили, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Так это они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было − с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит", − заявил Трамп на митинге во Флориде.

Отметим, США обеспечивают большую часть бюджета НАТО. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.
 
До избрания он заявлял, что НАТО дорого обходится США и альянс неэффективен.

Источник: korrespondent.net

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