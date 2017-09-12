Протесты в Палестине: две жертвы и более 700 пострадавших

Решение США признать Иерусалим столицей Израиля вызвало беспорядки в регионе.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, еще не менее 760 были ранены.

Палестинский Красный Полумесяц уточнил, что более 260 из них получили ранения от резиновых пуль. Погибшие также являлись палестинцами.

Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам Сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек, и признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

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Напомним, заявление президента США Дональда Трампа, который на этой неделе признал Иерусалим столицей Израиля, заставило арабов выйти на улицы.

Палестинские боевики выпустили из Сектора Газа по меньшей мере две ракеты по югу Израиля, для перехвата одной из них был задействован комплекс ПРО Железный купол.

Источник: korrespondent.net