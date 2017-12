В Индии родился "ребенок-русалка"

В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами, пишет Daily Mail.

Отмечается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности. Аномалия в развитии, которая именуется сиреномелией или синдромом русалки, обнаружилась только в роддоме.

Ребенок умер через четыре часа после появления на свет. Врачи сообщили, что причиной синдрома могли стать плохое питание и неправильное кровообращение матери.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

