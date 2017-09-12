В Индии родился "ребенок-русалка"

В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами, пишет Daily Mail.
Отмечается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности. Аномалия в развитии, которая именуется сиреномелией или синдромом русалки, обнаружилась только в роддоме.
Ребенок умер через четыре часа после появления на свет. Врачи сообщили, что причиной синдрома могли стать плохое питание и неправильное кровообращение матери.
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'Mermaid baby' tragically dies just four hours after birth https://t.co/e87Yfa5aTp— Daily Mail Online (@MailOnline) 8 декабря 2017 г.
Синдром русалки встречается у одного младенца из ста тысяч и обычно приводит к смерти через сутки из-за недоразвитости почек и мочевого пузыря.
В Индии провели операцию ребенку с восемью конечностями
Ранее сообщалось, что в Индии родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности.
Источник: korrespondent.net