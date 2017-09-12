Итоги 08.12: Задержание Саакашвили и новые налоги

Правоохранители задержали Саакашвили
Лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.
В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.
Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.
Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политик в СИЗО объявил о начале бесссрочной голодовки.
Рада ужесточила ввоз товаров из-за рубежа
Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс, которым существенно ужесточила правила ввоза гражданами товаров из-за рубежа.
Существующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг теперь будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Также ограничения касаются почтовых отправлений. На протяжении одного календарного месяца допускаются три иностранные посылки на общую сумму до 150 евро без уплаты налогов.
В Ираиле и Палестине начались массовые беспорядки
В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, еще не менее 760 были ранены.
Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам Сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек.
Также Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами на фоне протестов из-за статуса Иерусалима.
МИД Украины отреагировало на статус Иерусалима
Министерство иностранных дел Украины настаивает на необходимости выполнения решения Совбеза ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права. В ведомстве призвали возобновить переговоры и предотвратить насилие.
Венецианская комиссия не поддержала Венгрию в языковом споре с Украиной
Европейская комиссия за демократию через право не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.
Украина и Литва договорились о сотрудничестве в энергетике
Украина и Литва будут сотрудничать в сфере энергоэффективности, энергосберегающих технологий и миграции. Соответствующие документы подписали в Вильнюсе в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Литвы Дали Грибаускайте.
В ЕС заявили об изменении миграционной политики
В Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз переходит от кризисного управления миграцией к устойчивой миграционной политике на долгосрочную перспективу. ЕК предложила политическую дорожную карту устойчивой миграционной политики, первое обсуждение которой состоится 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник: korrespondent.net