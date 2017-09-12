Итоги 08.12: Задержание Саакашвили и новые налоги

Правоохранители задержали Саакашвили

Лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политик в СИЗО объявил о начале бесссрочной голодовки.

Рада ужесточила ввоз товаров из-за рубежа

Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс, которым существенно ужесточила правила ввоза гражданами товаров из-за рубежа. Существующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг теперь будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Также ограничения касаются почтовых отправлений. На протяжении одного календарного месяца допускаются три иностранные посылки на общую сумму до 150 евро без уплаты налогов.

В Ираиле и Палестине начались массовые беспорядки В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, еще не менее 760 были ранены. Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам Сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек. Также Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами на фоне протестов из-за статуса Иерусалима. МИД Украины отреагировало на статус Иерусалима

Министерство иностранных дел Украины настаивает на необходимости выполнения решения Совбеза ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права. В ведомстве призвали возобновить переговоры и предотвратить насилие.

Венецианская комиссия не поддержала Венгрию в языковом споре с Украиной

Европейская комиссия за демократию через право не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в энергетике

Украина и Литва будут сотрудничать в сфере энергоэффективности, энергосберегающих технологий и миграции. Соответствующие документы подписали в Вильнюсе в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Литвы Дали Грибаускайте.

В ЕС заявили об изменении миграционной политики

В Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз переходит от кризисного управления миграцией к устойчивой миграционной политике на долгосрочную перспективу. ЕК предложила политическую дорожную карту устойчивой миграционной политики, первое обсуждение которой состоится 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: korrespondent.net