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09. 12. 2017

Итоги 08.12: Задержание Саакашвили и новые налоги

Правоохранители задержали Саакашвили

Лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. 

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политик в СИЗО объявил о начале бесссрочной голодовки. 

Рада ужесточила ввоз товаров из-за рубежа
 
Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс, которым существенно ужесточила правила ввоза гражданами товаров из-за рубежа. 
 
Существующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг теперь будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
 
Также ограничения касаются почтовых отправлений. На протяжении одного календарного месяца допускаются три иностранные посылки на общую сумму до 150 евро без уплаты налогов. 
 
В Ираиле и Палестине начались массовые беспорядки
 
В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, еще не менее 760 были ранены. 
 
Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам Сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек.
 
Также Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами на фоне протестов из-за статуса Иерусалима. 
 
МИД Украины отреагировало на статус Иерусалима
 
Министерство иностранных дел Украины настаивает на необходимости выполнения решения Совбеза ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права. В ведомстве призвали возобновить переговоры и предотвратить насилие.
 
Венецианская комиссия не поддержала Венгрию в языковом споре с Украиной
 
Европейская комиссия за демократию через право не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.
 
Украина и Литва договорились о сотрудничестве в энергетике
 
Украина и Литва будут сотрудничать в сфере энергоэффективности, энергосберегающих технологий и миграции. Соответствующие документы подписали в Вильнюсе в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Литвы Дали Грибаускайте.
 
В ЕС заявили об изменении миграционной политики
 
В Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз переходит от кризисного управления миграцией к устойчивой миграционной политике на долгосрочную перспективу. ЕК предложила политическую дорожную карту устойчивой миграционной политики, первое обсуждение которой состоится 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: korrespondent.net

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