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09. 12. 2017

При пожарах погибли около 1,5 тысячи украинцев – ГСЧС

С начала года в Украине на пожарах погибли 1483 человека. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"С наступлением отопительного сезона спасатели ГСЧС фиксируют резкое увеличение количества погибших на пожарах в жилом секторе. Только за прошедшие сутки в стране огонь унес жизни 9 украинцев. В целом с начала года в результате бытовых пожаров погибли уже более 1400 человек, а пострадали – свыше 1300", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, большинство пожаров в домах и квартирах возникают в результате нарушения гражданами правил пожарной безопасности во время эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курения в помещении, детских шалостей с огнем, перегрузки или неисправности электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Украине произошло более 79 000 пожаров, из них более 27 000 случились в жилом секторе.

Источник: korrespondent.net

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