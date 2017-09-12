Сутки в АТО: погибли четыре бойца

За минувшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате чего погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

На луганском направлении еще в светлой время суток оккупанты из всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по позициям ВСУ вблизи Майского. Здесь они выпустили более полусотни мин.

С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее, в район КПВВ Золотое.

В частности, сепаратисты из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновке, Новоалександровке и Крымскому, а из стрелкового оружия и гранатометов – оборонительные укрепления у Золотого. Также из пехотного вооружения российские наемники беспокоили ВСУ неподалеку Луганского и Зайцевого.

На донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки.

Вблизи Каменки позиции сил АТО активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Майского, Северска и Станицы Луганской зафиксирован пролет враждебных БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.

"В случаях, когда враждебные обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе АТО.

Напомним, сутками ранее вооруженные силы противника 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский военный и еще двое получили ранения.

Источник: korrespondent.net