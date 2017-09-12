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09. 12. 2017

В Сети опубликовали постановление прокурора о задержании Саакашвили

В Сети появилось фото постановления следователя Генпрокуратуры о преследовании Саакашвили с целью задержания, а также обыска жилья, где он находился. Их на своей странице в соцсети Facebook опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.

В постановлении отмечается, что 8 декабря Департамент уголовного розыска Нацполиции получил сведения о том, что Саакашвили может скрываться в квартире на проспекте Отрадном.

В документе также обосновывается необходимость проведения обыска. Отмечается, что проведение других следственных действий является невозможным из-за риска "уничтожения, изменения или искажения предметов, документов и электронных носителей информации", которые являются доказательствами по делу, а также "дальнейшего сокрытия подозреваемого Саакашвили от органов досудебного расследования".

"(...) Необходимость проведения обыска по указанному адресу является неотложной и связанной с непосредственным преследованием лица, которое подозревается в совершении преступления",  – говорится в тексте постановления, подписанного прокурором Говорущаком.

Cмотрите фотогалерею: В Сети опубликовали постановление прокурора о задержании Саакашвили

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net

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