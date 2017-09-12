Сторонникам Саакашвили не дали поставить палатку

Полиция не дала установить сторонникам Михаила Саакашвили палатку напротив одного из выездов из изолятора временного содержания. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Радио Свобода.

После несколькоминутного спора полиция окружила активистов в кольцо, оттеснила их и забрала палатку.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших. Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net