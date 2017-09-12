Дело Манафорта: собрано более 400 тысяч документов

Спецпрокурор Роберт Мюллер собрал более 400 тысяч документов по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса. Об этом в субботу, 9 декабря, пишет ТСН со ссылкой на Associated Press.

"Команда следователей Мюллера сделала копии содержимого мобильных телефонов и жестких дисков, оформили 15 ордеров на обыск и иных запросов в рамках расследования по экс-руководителю кампании Трампа и его заместителю", – говорится в сообщении.

Данные о том, какие файлы были оформлены в рамках следствия, содержатся в новом судебном представлении со стороны офиса спецпрокурора.

Как сообщал Корреспондент.net, экс-главу избирательного штаба Трампа и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллером вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Источник: korrespondent.net