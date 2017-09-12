Возле изолятора СБУ несколько десятков активистов

Возле изолятора временного содержания СБУ в Киеве, где находится лидер Движения новых сил, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, остаются несколько десятков активистов. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Укринформ.
Здание изолятора охраняют около сотни правоохранителей. Движение остается перекрытым.
К зданию СБУ прибыло несколько автобусов Нацгвардии. Для проезда транспорта, прибывающего и отъезжающего от изолятора, полицейские и нацгвардейцы организовывают живой коридор.
Ситуация спокойная.
Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.
В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.
Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.
Источник: korrespondent.net