Возле изолятора СБУ несколько десятков активистов

Возле изолятора временного содержания СБУ в Киеве, где находится лидер Движения новых сил, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, остаются несколько десятков активистов. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Укринформ.

Здание изолятора охраняют около сотни правоохранителей. Движение остается перекрытым.

К зданию СБУ прибыло несколько автобусов Нацгвардии. Для проезда транспорта, прибывающего и отъезжающего от изолятора, полицейские и нацгвардейцы организовывают живой коридор.

Ситуация спокойная.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net