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09. 12. 2017

В бухте Севастополя всплыл газопровод

В Севастопольской бухте в пятницу, 8 декабря, всплыла ветка газопровода. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение затопить ветку газопровода.

"Принято решение о техническом затоплении трубы, со стороны ее выхода на южном молу будет сделана врезка, в трубу будет залита вода и она будет притоплена", – рассказал он, добавив, что работы планируется завершить в течение субботы, 9 декабря.

Вице-губернатор отметил, что с пятницы Севастопольская бухта закрыта для судов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сообщалось о повреждении двух газопроводов на юге Крыма и опоры ЛЭП. Без газа остались около трех тысяч человек.

Источник: korrespondent.net

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