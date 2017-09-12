Премьер Польши рассказал о "геноциде" на Волыни

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя. Об этом он заявил в эфире телестанции Trwam, передает Polskie Radio.

Моравецкий уверен, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде. Он заявил, что нельзя забывать о таких событиях как "геноцид на Волыни".

Во время эфира Моравецкий также коснулся вопроса беженцев и мигрантов в Европе.

По его словам, Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

"Однако Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому мы будем обращать нашим партнерам на это внимание", – сказал он.

По его словам, решение принимать или не принимать беженцев – это собственная прерогативаПольши. Моравецкий добавил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

"Европейская Комиссия будто не замечает, что на востоке Украины война, там погибают тысячи людей", – подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку. В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров.

Источник: korrespondent.net