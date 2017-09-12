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09. 12. 2017

На китайском химпредприятии прогремел взрыв

На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли два человека, еще 7 остаются под завалами. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Xinhua.

Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннаньском уезде.

"Два человека погибли и семь остались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в восточном Китае", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить пламя.

Ведутся спасательные работы.

Two people died and seven remain trapped after an #explosion rocked a #plant at an industrial park in east China's #Jiangsu Province early on Saturday. https://t.co/9ufe4KQk7p pic.twitter.com/0SEzSUARFK

— China Plus News (@ChinaPlusNews) 9 декабря 2017 г.

Напомним, ранее в Таджикистане в здании управления внутренних дел города Курган-Тюбе прогремел взрыв.

Источник: korrespondent.net

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