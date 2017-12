На китайском химпредприятии прогремел взрыв

На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли два человека, еще 7 остаются под завалами. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Xinhua.

Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннаньском уезде.

"Два человека погибли и семь остались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в восточном Китае", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить пламя.

Ведутся спасательные работы.

