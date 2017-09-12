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09. 12. 2017

ДТП с Дыминским: мать погибшей отказалась от претензий

Мать погибшей Натальи Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных дорожно-транспортным происшествием с участием охранника бизнесмена Петра Дыминского. Об этом говорится в заявлении Марии Трилы, адресованном следователю, а также прокурору в соответствующем уголовном производстве, которое опубликовал адвокат Виктор Василюк на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению адвоката охранника бизнесмена Андрея Борща, таким образом удалось "извиниться" перед мамой девушки, погибшей в резонансном ДТП.

"Убытки, вызванные дорожно-транспортным происшествием, которое имело место 18 августа 2017 года с участием Трилы Н. Е., возмещены полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, о чем свидетельствую своей подписью", – говорится в заявлении.

Cмотрите фотогалерею: ДТП с Дыминским: мать погибшей отказалась от претензий

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. Наталья Трила погибла на месте.

Виновником аварии назвал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в авто охраны бизнесмена.

При этом брат погибшей утверждает, что именно Дыминский был за рулем Mercedes в момент аварии, а Борщ просто взял вину на себя.

Источник: korrespondent.net

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