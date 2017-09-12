Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили призвал украинцев в Киеве в воскресенье, 10 декабря, принять участие в акции За импичмент. Об этом говорится в обнародованном в субботу, 9 декабря, обращении Саакашвили в соцсети Facebook.

"Уважаемые украинцы! Барыжные власти меня арестовали по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию За импичмент! Вместе защитим Украину от коррупции и произвола", – отметил Саакашвили.

Cмотрите фотогалерею: Саакашвили призвал выйти на акцию За импичмент

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net